Kinderdagverblijf spant kort geding aan tegen minister na algemeen verbod op Stints: “Er is een zondebok gezocht”

Kinderdagverblijf ’Het Kinderstraatje’ in het Nederlandse Almere sleept de minister die het verbod op Stints invoegde, voor de rechter. Volgens de verdediging is het besluit om alle Stints van de weg te weren “te kort door de bocht”.

Door een ongeval met een Stint op een spoorwegovergang in Oss kwamen vier kinderen om het leven en raakten een kind en een begeleidster zwaargewond. Daarop besloot de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het gebruik van de elektrische bolderkar te verbieden. Ook dichter bij huis, in het Vlaams-Brabantse Haacht, werd het voertuig verboden. In het Nederlandse Almere zijn ze alleszins niet akkoord met de beslissing van de minister: kinderdagverblijf ‘Het Kinderstraatje’ spant een kort geding aan.

“Zondebok gezocht”

“Er is onvoldoende onderzoek gedaan om zeker te weten dat dit probleem ook op andere Stints van toepassing is”, zegt advocaat Werner Van Bentem. “Als een vliegtuig een stuk schroefje heeft, doe je er toch alles aan om dat schroefje te vervangen, in plaats van alle vliegtuigen op de grond te houden? Mijn indruk is dat de minister een zondebok zoekt, als reactie op het tragische treinongeluk in Oss. Maar daarmee draai je de dramatische gebeurtenis niet terug.”

Er is volgens de verdediging geen rekening gehouden met de belangen van de Stint-gebruikers. Zo heeft de eigenares van kinderdagverblijf ’Het Kinderstraatje’ Mies van Zundert heeft geen rijbewijs, waardoor ze nu ander vervoer moet regelen. Dat brengt dan weer extra kosten met zich mee. “Want anders zou je de kinderen moeten laten lopen. Maar dat levert weer gevaarlijke situaties op. Stel dat een kind de weg op schiet, dan is de gastouder gewoon verantwoordelijk”, stelt Van Bentem.

Productiefouten

Volgens hem is de minister in korte tijd snel van mening veranderd. Een dag na de ramp schreef Van Nieuwenhuizen nog in een brief aan de Tweede Kamer dat ze geen aanleiding zag voor een Stint-verbod.

Mocht achteraf blijken dat de genoemde gebreken in het onderzoeksrapport representatief zijn, dan legt Van Bentem de verantwoordelijkheid bij de Stint-fabrikant. “Die had destijds de productiefouten, zoals de gebrekkige 0-kabel, moeten opmerken. Ook had het voertuig dan nooit toegestaan mogen worden op de openbare weg.”

Schadevergoeding

Hij pleit in dat geval voor een schadevergoeding, vanwege de extra kosten voor kinderdagverblijven. “Òf de minister òf de fabrikant is aansprakelijk, zoveel is duidelijk.” Maar Van Bentem eist nu vooral dat het Stint-verbod onmiddellijk herroepen wordt, in ieder geval totdat er meer onderzoek gedaan is.

Het kan nog enkele dagen tot weken duren voordat het kort geding bij de voorzieningenrechter Midden-Nederland dient.

Eerder op woensdag ging het nieuws dat Stint zelf de minister voor de rechter sleept om het verbod te bestrijden. Dat klopt niet, zegt Stint-directeur Edwin Renzen tegen De Telegraaf. Het bedrijf wil graag het gesprek aangaan met het ministerie en heeft geen rechtszaak aangespannen.