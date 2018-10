Vrouw checkt telefoon van haar man: drie maanden cel

Een vrouw is tot drie maanden cel veroordeeld omdat ze door de gsm van haar man ging, zonder dat hij dat wist. De man had klacht tegen haar ingediend omdat hij vond dat zijn privacy was geschonden.

De rechtbank van Ras Al Khaimah (Verenigde Emiraten) heeft een vrouw schuldig bevonden aan schending van de privacy. De vrouw was in de gsm van haar man gegaan en had er foto’s en chatberichten gekopieerd en op haar gsm gezet om er dan rustig te kunnen doorgaan.

Toen de man erop uitkwam, zei zijn vrouw dat ze door zijn telefoon was gegaan toen hij sliep en ze hem niet wilde wakker maken. De man diende klacht in tegen zijn vrouw. Voor de rechtbank zei de vrouw dat haar man haar zijn code had gegeven nadat ze zijn ontrouw had ontdekt. Ze wilde nu zijn chatberichten checken om te zien of de twee nog contact hadden.

In de Verenigde Emiraten gelden zeer strenge cybercrime-wetten. Het is er altijd verboden door iemands gsm te gaan. Ook niet door die van echtgenoot of echtgenote.