Goed voorteken? U19 Club Brugge leidt groep in Champions League na zege bij Atlético Madrid

De U19 van Club Brugge hebben woensdag op de tweede speeldag van de UEFA Youth League een 1-2 zege geboekt op bezoek bij Atlético Madrid. Cyril Ngonge was bij jong blauw-zwart de grote uitblinker met twee doelpunten. Tussendoor scoorde Camello tegen voor Atlético. Later woensdag volgt in dezelfde groep nog het duel tussen Borussia Dortmund en Monaco.