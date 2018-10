Van leugenaars tot massamoordenaars: deze Nobelprijswinnaars bleken nadien niet zo nobel

De neuroloog die een priem in de hersenen van geesteszieken stak

Het was nochtans een hele eer voor Portugal: Egas Moniz won in 1949 als allereerste Portugees de Nobelprijs. Hij kreeg die in de discipline Geneeskunde, voor de lobotomietechniek. Dat was een nieuwe manier om hersenen te opereren. Door een priem in de hersenen te steken, kon Egas Moniz – zo beweerde hij toch – het karakter van dieren veranderen.

Egas Moniz paste de techniek een eerste keer toe op een agressieve aap, Becky. Hij stak een ...