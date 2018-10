Indonesië beveelt leger op plunderaars te schieten

De Indonesische autoriteiten hebben het leger bevolen te schieten op plunderaars die op heterdaad worden betrapt. Dit heeft een legerofficier woensdag bekendgemaakt. In de door de aardbeving en tsunami zwaar getroffen stad Palu, die helemaal in puin ligt, zijn vele plunderaars aan het werk. In de stad zijn de voorbije dagen al tientallen plunderaars opgepakt: overlevers bevoorraden zichzelf in winkelmagazijnen, op zoek naar eten en drinkbaar water.

“Als er opnieuw wordt geplunderd , dan lossen we eerst een waarschuwingsschot, maar daarna schieten we om te neutraliseren”, aldus kolonel Ida Dewa Agung Hadisaputra. “De eerste of de tweede dag kunnen we het plunderen nog tolereren, omdat de mensen nood hebben aan deze dingen. Maar de derde dag beginnen ze dingen zoals elektronische apparatuur te stelen.”

De kolonel voegde er nog aan toe dat vijf gewapende soldaten elk bevoorradingstransport zullen bewaken.

LEES OOK. Ziekenhuizen kunnen toestroom niet aan na aardbeving en tsunami in Sulawesi: dodentol loopt op tot 1.400

De dodentol na de aardbeving en tsunami ligt intussen al op 1.400 doden. Meer dan 200.000 mensen hebben nood aan dringende humanitaire hulp, schat Ocha, het VN-bureau dat de humanitaire hulp coördineert.