Cristiano Ronaldo reageert voor het eerst op beschuldiging van verkrachting: “Mijn geweten is zuiver”

“Ik ontken ten zeerste de beschuldigingen”, schrijft de aanvaller van Juventus op zijn Twitteraccount. “Verkrachting is een verwerpelijke misdaad, iets dat indruist tegen alles waar ik voor sta en in geloof. Ik sta te springen om mijn naam te zuiveren, maar weiger dit mediaspektakel te voeden dat is opgezet door mensen die zichzelf willen promoten ten koste van mij.”

De bal ging aan het rollen doordat de Amerikaanse Kathryn Mayorga (34) vorige week in Der Spiegel zei dat ze negen jaar geleden door Ronaldo verkracht werd en met hem een schikking over zwijggeld trof. De politie van Las Vegas maakte intussen al bekend dat het de zaak onderzoekt. Ronaldo zegt zich echter geen zorgen te maken. “Mijn geweten is zuiver, en om die reden zal ik met vertrouwen de resultaten van het onderzoek afwachten.”

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.