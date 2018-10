Agent verkoopt in beslag genomen wapens door en neemt drugs: drie jaar gevangenis geëist

Drie jaar lang heeft N.P. voor de politiezone Nijvel-Genappe gewerkt, drie jaar riskeert hij naar de gevangenis te moeten voor wat hij in die tijd uitgespookt heeft. De ex-agent, die geregeld drugs gebruikte, verkocht in beslag genomen wapens aan criminelen.

N. P. begon in maart 2014 als inspecteur te werken voor de interventiedienst van politiezone Nijvel-Genappe. Drie jaar deed hij dat, tot aan het licht kwam dat hij zijn positie misbruikte om een stevige cent bij te verdienen.

Zo bleek dat P. in beslag genomen wapens en munitie doorverkocht aan derden, waaronder bekende criminelen. Hij gebruikte ook cannabis en cocaïne en had zelfs een plantage opgezet.

“We hielden hem wel in de gaten, hoor”, zegt korpschef Pascal Neyman bij Sudpresse. “Hij stond bekend voor het gebruik van cannabis op school. Daarom werd hij gesurveilleerd, maar hij slaagde er altijd in om negatief te testen op de urinetests. Iedereen was iets alerter. Op een dag zag een andere agent een verdachte zak aan het onthaal. Die bleek van N. P. te zijn. Het was toen vol terreuralarm, en we vroegen hem om de zak te openen. Er zat een wapen in, weggemoffeld in een trui.”

In augustus 2017 werd hij in het commissariaat, voor ogen van al zijn collega’s, gearresteerd door de federale politie. Hij slaagde er nog in om zijn vriendin een sms te sturen dat ze alle wapens moest verstoppen die hij thuis bewaarde, maar die werden tijdens een huiszoeking toch gevonden. Hij bekende alles.

Het vonnis wordt meegedeeld op 29 oktober. De man riskeert een celstraf van drie jaar.