Deze zomer met veel bombarie gehaald, maar toptalent zit ook vanavond niet bij de selectie van FC Barcelona

Herinnert u zich Malcom nog? De 21-jarige rechterflankspeler zorgde voor een van dé transfersoaps van afgelopen zomer door in extremis een overstap van Bordeaux naar AS Roma te laten schieten en in plaats daarvan naar FC Barcelona te trekken. Iets meer dan twee maanden later komt de jonge Braziliaan nauwelijks aan spelen toe bij zijn nieuwe club: hij zit vanavond opnieuw niet in de Barcelonese selectie voor het Champions League-duel tegen Tottenham.

Eind juli leek de zaak zo beklonken: Malcom zou de overstap maken van zijn Franse club Bordeaux naar het Italiaanse AS Roma. De twee clubs hadden zelfs al aangekondigd dat ze een akkoord hadden bereikt, er leek geen vuiltje aan de lucht. Tot FC Barcelona ten tonele verscheen en de jonge Braziliaan alsnog voor de neus van de Romeinen wegkaapte. Tot grote woede van het bestuur van AS Roma, waar zelfs even met een rechtszaak gedreigd werd.

Foto: USA TODAY Sports

Het mocht niet baten: Malcom trok voor een transfersom van 41 miljoen euro richting Catalonië en scoorde al snel zijn eerste doelpunt… uitgerekend tegen AS Roma op de International Champions Cup. Sindsdien vergaat het de Braziliaan een stuk minder goed. In de eerste drie competitiewedstrijden in La Liga zat Malcom tweemaal niet bij de selectie, tegen Real Valladolid mocht hij zes minuten voor het einde invallen. Tegen Real Sociedad en FC Girona zat hij opnieuw niet bij de selectie door een lichte enkelblessure.

Vorige week was de Braziliaan weer hersteld en mocht hij tegen CD Leganés - een match die FC Barcelona met 2-1 verloor - 19 minuten opdraven. Afgelopen zaterdag zat hij tegen Athletic Bilbao echter opnieuw niet bij de selectie. Coach Ernesto Valverde nam de youngster ook niet op in de groep die vanavond in de Champions League het hoofd biedt aan Tottenham Hotspur. Het roept de vraag op: zou Malcom niet beter bij zijn eerste keuze, AS Roma, gebleven zijn?