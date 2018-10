Fortuin van Donald Trump stabiel op 2,7 miljard euro, Bill Gates niet langer de rijkste

Brussel - Het fortuin van de Amerikaanse president Donald Trump bleef tussen 2017 en 2018 bijna ongewijzigd op ongeveer 3,1 miljard dollar (2,7 miljard euro). Dat meldt het weekblad Forbes, dat elk jaar de 400 rijkste Amerikanen oplijst. Trump is in de nieuwste editie goed voor de 259e stek, een daling met elf treden.

Voor ‘s mans fortuin bleken zijn politieke carrière en het presidentschap vooralsnog geen zegen. In vergelijking met de ranglijst van 2015, ziet Trump een derde van zijn fortuin verdampen. Toen kwam hij uit op 4,5 miljard dollar. De forse daling wijt Forbes aan de uitgaven voor de verkiezingscampagne en de vertraging van de vastgoedmarkt in New York, meer bepaald het hoge marktsegment. Trump verdiende zijn fortuin via immobiliën.

Het nieuws van Forbes komt bovenop de nieuwste controverse. The New York Times schreef dinsdag dat ‘The Donald’ toch niet de zelfverklaarde selfmade-miljardair blijkt te zijn. Trump kreeg meer dan 400 miljoen dollar (in huidige waarde, red.) van zijn ouders, grotendeels via “verdachte” fiscale constructies in de jaren 1990, schrijft de krant. De belastingdiensten van New York zijn na de publicatie van het artikel een onderzoek gestart naar mogelijke belastingontwijking en zelfs fiscale fraude door president Trump.

De ‘Forbes 400’ wordt overigens niet langer aangevoerd door Microsoft-stichter Bill Gates. Na 24 jaar Gates aan de top is het nu aan Jeff Bezos van webwinkel Amazon. Hij is met 160 miljard dollar de eerste die meer dan 100 miljard dollar behaalt. Dankzij de hoge vlucht van het Amazon-aandeel kwam er op een jaar 78,5 miljard dollar bij.

Bezos stak vorig jaar reeds Gates voorbij als rijkste mens op de planeet op de miljardairsindex van het financiële persbureau Bloomberg en Forbes.

