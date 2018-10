In Irak opgesloten VUB-prof geraakt mentaal en fysiek uitgeput

Brussel - Op 10 oktober, de internationale dag tegen de doodstraf, houden Amnesty International en de VUB een protestmars voor Ahmadreza Djalali. Dat meldt Bruzz woensdag. De Zweeds-Iraanse VUB-gastdocent en rampenarts werd bijna een jaar geleden ter dood veroordeeld, en zit nu al 2,5 jaar vast in een Iraanse gevangenis. “Hij raakt fysiek maar ook mentaal steeds meer uitgeput”, zo zegt ex-collega, spoedarts Gerlant Van Berlaer.

Djalali zit intussen al 2,5 jaar vast en zijn doodstraf kan op elk moment uitgevoerd worden. “Dat is psychologisch heel zwaar”, aldus Van Berlaer, die denkt dat Iran de executie uitstelt door druk vanuit Europa. “Door de handelsoorlog met de VS is Europa voor Iran een belangrijke handelspartner en dat speelt mee”.

“Ahmadreza mag een keer per dag kort bellen. Meestal is dat naar zijn vrouw, soms naar advocaten, maar gisteren heeft hij mij gebeld. Hij zei me dat hij nog nauwelijks 50 kg weegt en dat hij de muren oploopt.”

“Het grootste probleem zijn de maag en darmen, maar hij heeft ook huiduitslag, pijn aan het linkeroog en een liesbreuk. Er wordt hem al maandenlang een dokter beloofd maar die heeft hij nog niet gezien. Als arts maakt hij zich daar ontzettend druk in, hij is angstig. Daarnaast is er ook de mentale kant van de zaak. De onzekerheid. Hij doet vier keer per dag aan psychotherapie, maar de situatie is behoorlijk zwaar.”

Toch is er een sprankeltje hoop, zegt Van Berlaer. “De Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die al vijf jaar vast in een Iraanse cel zit voor soortgelijke zaken, heeft onlangs drie dagen penitentiair verlof gekregen om haar kinderen te zien.”

De mars komt er op initiatief van de studenten. Zij verzamelen op 10 oktober op de VUB-campus in Elsene, waar ze om 18.00 uur over de campus van de ULB naar de Iraanse ambassade trekken. Rond 18.30 uur arriveert de protestmars aan de Iraanse ambassade waar dr. Gerlant Van Berlaer, ex-collega van dr. Djalali aan het UZ het woord neemt.