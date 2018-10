Antwerps gezin verliest sociale woning omdat het ook woning in Turkije bezit

Antwerpen - Het OCMW Antwerpen heeft een gezin uit een sociale woning gezet, omdat dat gezin ook in Turkije een woning bezit. Daarenboven moet het ook 48.000 euro terugbetalen. Dat nieuws werd bevestigd aan onze redactie.

Het gezin kocht zeven jaar geleden een woning met grond aan in Turkije, zo bevestigt het Antwerpse OCMW aan onze redactie, ondanks dat het al sinds begin jaren 2000 in een Antwerpse sociale huurwoning verblijft. In Vlaanderen is het verboden om een woning te bezitten als je een sociale woning wil huren.

Het gezin kreeg hun opzeg en komt dus in de toekomst ook niet meer in aanmerking voor een nieuwe sociale woning. Daarenboven moet het ook 48.000 euro terugbetalen, dat is het verschil tussen de marktprijs en de sociale huurprijs die het gezin de voorbije zeven jaar betaalde. “We gaan dat bedrag integraal terugvorderen. Wie misbruikt maakt van de solidariteit, moet daar de gevolgen van dragen”, aldus Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau aan de VRT.

Het gaat om het eerste resultaat van een proefproject waarbij het OCMW met behulp van een externe partner in het buitenland op zoek gaat naar eigendommen van OCMW-klanten, die zich op die manier schuldig maken aan fraude. 26 andere dossiers worden verder onderzocht door het Antwerpse OCMW. Dat wil nu, samen met de andere overheden, bekijken hoe ze het probleem structureel kunnen aanpakken.