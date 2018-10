Bewoners van Gentse ‘schimmelwijk’ krijgen andere sociale woning aangeboden

Gent - De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent zal de bewoners van zeven ongeschikt verklaarde woningen in de wijk Sint-Bernadette een voorstel doen voor een andere sociale woning. De beslissing komt er na een ophefmakende tv-reportage. “Iedereen krijgt zelf de keuze.” Ook alle andere woningen in de wijk worden opnieuw gecontroleerd.

“Er wordt een actieplan opgemaakt voor de aanpak van elke woning waarbij dat nodig is. Alle gezinnen die in een ongeschikte woning wonen zullen een voorstel tot herhuisvesting krijgen.” Dat meldt WoninGent woensdagavond in een persbericht.

De voorbije dagen ontstond ophef nadat een VRT-reportage toonde dat ongeschikt verklaarde sociale woningen toch nog verhuurd worden in Sint-Bernadette, een sociale woonwijk in Gent. Het parket van Gent onderzoekt of dat een strafbare inbreuk is op de wooncode.

Aanbod krijgen

Na een dag van wisselende communicatie vanuit het Gentse stadsbestuur en WoninGent is er vanochtend overleg geweest tussen Gents burgemeester Daniël Termont en WoninGent-voorzitter Guy Reynebeau, beiden SP.A’ers.

“WoninGent zal meteen bij alle bewoners in de Sint-Bernadettewijk langsgaan voor een gesprek en een technische controle”, zegt Reynebeau. “Alle gezinnen die in een ongeschikt huis wonen, krijgen van WoninGent een aanbod voor herhuisvesting. Ze krijgen zelf de keuze. Let op: het is niet zo dat iedereen automatisch wil verhuizen. Ze mogen zelf beslissen.”

“Er wordt een actieplan opgemaakt voor de aanpak van elke woning waarbij dat nodig is. Het is de verantwoordelijkheid van de woonmaatschappij om maatregelen te nemen om de ongeschiktheid weg te werken. De stand van zaken zal van nabij worden opgevolgd.”

Slopen of renoveren?

Al in 2017 is een studie opgestart over de toekomst van de sociale woonwijk. De wijk dateert van 1923 en is uitgeleefd. Er staan zo'n dertig woningen leeg omdat ze niet meer bewoonbaar zijn. In 2016 maakte WoninGent al aanstalten om de wijk te slopen en een nieuwbouw te zetten, maar de beslissing werd niet genomen.

De wijk staat op de lijst van Onroerend Erfgoed. “We kunnen die niet zomaar platsmijten”, zegt Reynebeau. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) sprak dat woensdag in het Vlaams Parlement tegen en zegt dat de wijk wel gesloopt kan worden.

“In 2016 gaf de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hier al groen licht voor. Maar omdat de Stad Gent nooit een sloopvergunning heeft goedgekeurd, is er niets gebeurd en is 2,5 jaar tijd verloren gegaan.”

Homans roept WoninGent op om de wijk te slopen. "Als het stadsbestuur van Gent een dossier indient, zal ik dit met bekwame spoed behandelen en onmiddellijk op de lijst zetten", klonk het woensdag in het Vlaams Parlement.

Bijna gefinaliseerd

Bij WoninGent klinkt het dat een jaar geleden een studie is opgestart om de toekomst van de wijk te bepalen: de sloop of een renovatie. Het dossier is “bijna gefinaliseerd”, klinkt het. “Dit najaar zou het rond moeten zijn”, zegt voorzitter Reynebeau.

“Maar dit is complex. Als we renoveren, dan komen we niet meer in aanmerking voor een zogenaamde ‘goedkope’ lening van de Vlaamse overheid”, zegt Reynebeau. “Die woningen zijn gebouwd volgens de normen van 1923. Als we dat renoveren, dan komt dat bijvoorbeeld qua oppervlakte niet meer overeen met de huidige normen.”

De Vlaamse regering heeft sinds 2014 voor 122 miljoen euro geleend aan WoninGent om sociale woningen te renoveren of nieuw te bouwen, maakte minister Homans bekend. Daarmee zijn zo'n 900 sociale woningen gebouwd of gerenoveerd in Gent. "Nog eens 700 woningen staan op korte termijn op de renovatieplanning."

Interpretatie

Donderdagavond staat de maandelijkse raad van bestuur bij WoninGent gepland. Die zal normaal gezien ook bijgewoond worden door een ‘toezichthouder’ afgevaardigd door minister Homans. “We zullen hem vragen wat we moeten doen”, zegt Reynebeau.

De maatschappij heeft momenteel 39 panden die ongeschikt verklaard zijn, maar toch worden bewoond. “De interpretatie was dat we de termijn hadden om die panden in orde te zetten, omdat het niet om de veiligheid of de gezondheid van de bewoners ging”, zegt Reynebeau.

Het Gentse parket lijkt het niet eens met die interpretatie en startte een onderzoek.