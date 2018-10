Marc Coucke reageert op felle kritiek: Anderlecht-fans uitgenodigd voor gezamenlijk overleg

Het dondert bij Anderlecht na de matige prestaties van de afgelopen weken. In de malaise van het Astridpark blijven ook coach Hein Vanhaezebrouck - die zondag in de clinch ging met de eigen fans - en voorzitter Marc Coucke niet onbesproken. Die laatste nodigt nu de voorzitters van alle Anderlecht-fanclubs en - zeer opvallend - 20 extra fans uit voor een overleg op donderdag 25 oktober, enkele uren voor de partij tegen Fenerbahçe.

Coucke deed de aankondiging via Twitter met twee screenshots van een tekst. “Beste RSCA-vrienden, dank voor alle (vriendelijke en soms iets minder vriendelijke) reacties na onze recente mindere resultaten”, begint de voorzitter. “Ik probeer de meeste reacties te lezen om zo veel mogelijk extra gegevens over onze prachtige club en haar mogelijkheden te weten te komen. Om maximaal op dezelfde golflengte te geraken, want ons potentieel is enorm. Ik wil er alles aan doen om u zo veel mogelijk de gouden tijden te laten herbeleven. Al zal het wat tijd kosten en al zal niet iedereen het ons gunnen… maar samen kunnen we paars-wit opnieuw doen schitteren!”

“Mijn beginparcours als voorzitter begint hobbeliger dan voorzien, maar deze enkele moeilijke maanden mogen ons gezamenlijk einddoel niet uit het oog laten verliezen”, gaat Coucke verder. Om de huidige situatie uit te leggen, nodigt de voorzitter van Anderlecht alle voorzitters van de fanclubs en twintig extra fans uit voor een presentatie en vraag-en-antwoordsessie op donderdag 25 oktober om 17 uur, voor de Europa League-match tegen Fenerbahçe. Die twintig bijkomende fans zullen willekeurig gekozen worden uit de groep mensen die zich aanmeldt. “Hopelijk hebben we tegen dan al verschillende tegenstanders, te beginnen met Dinamo Zagreb, verslagen. Ik kijk uit naar onze ontmoeting”, sluit de 53-jarige Coucke af.

De aankondiging komt middenin een zeer lastige periode van Anderlecht. In de vaderlandse competitie staat het fiere paars-wit pas op plek drie, op acht punten van leider Club Brugge. Vorig weekend kon Anderlecht in eigen huis niet winnen (0-0) van STVV, dat nochtans 70 minuten met tien man speelde. In de Europa League verloor Anderlecht twee weken geleden ook van het bescheiden Spartak Trnava met 1-0.