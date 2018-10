Charmezanger (34) voor rechter voor relatie met 15-jarig meisje: “Hij heeft mijn dochter afgepakt. Mijn leven is al twee jaar een hel”

Lichtervelde -

Een charmezanger uit Lichtervelde heeft al twee jaar een relatie met een meisje dat nu nog maar 15 jaar is. De 34-jarige man moest zich daar woensdag voor verantwoorden in de Kortrijkse rechtbank. “Van de ene dag op de andere waren we onze dochter kwijt. Ze wil hem niet loslaten”, zegt de mama van het meisje.