Verminkte dieren mogen niet langer meedoen aan Nederlandse schoonheidswedstrijden

Verminkte dieren zijn niet meer welkom op schoonheidswedstrijden voor dieren in Nederland. Dat heeft het kabinet van Dierenwelzijn beslist, zo weet De Telegraaf. Zij willen door die uitsluiting een eind maken aan pijnlijke praktijken zoals het couperen van staarten of oren.

Tot de dag van vandaag maakten de Nederlandse schoonheidswedstrijden een uitzondering op de regels voor gecoupeerde dieren. Dat was voordien al verboden bij honden en bepaalde raspaarden, net zoals het tentoonstellen van deze dieren, maar een uitzondering voor een “medische ingreep” zorgde ervoor dat gecoupeerde dieren toch nog een kans maakte. Daardoor konden baasjes met slechte intenties toch hun hond nog laten couperen voor esthetische redenen en tussen de mazen van het neet glippen.

Daar wil het kabinet nu komaf mee maken. De beleidmedewerkers schrappen de uitzondering en zorgen dat afgeknipte staarten helemaal niet meer te zien zijn tijdens shows en schoonheidswedstrijden. Per wetsvoorstel wordt geregeld dat alle ingrepen bij alle dieren voortaan verboden zijn, afgezien van bijvoorbeeld sterilisatie.

“Enkel vermaak”

“Het tentoonstellen van gecoupeerde dieren dient slechts ter vermaak van de mens. Dit belang weegt niet op het tegen het belang van een dier op bescherming van integriteit”, zo staat in het wetsvoorstel. De ingreep is immers volstrekt onnodig en wordt te vaak voor alleen esthetische redenen uitgevoerd. En dat is bijzonder pijnlijk voor dieren.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, koepel van rashonden, laat aan De Telegraaf weten dat er in de praktijk al bijna geen gecoupeerde honden meer te zien zijn op tentoonstellingen. Nederlandse honden met een afgeknipte staart worden al geweerd, voor buitenlandse dieren gold nog een overgangstermijn.