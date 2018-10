Politie-operatie bij Amerikaanse woning van Turkse dissident en Erdogan-criticus Gülen: schot gelost

Aan de woning van de Turkse prediker Fethullah Gülen in Saylorsburg in de Amerikaanse staat Pennsylvania is een politieoperatie aan de gang. Dat hebben meerdere Amerikaanse media woensdag overeenstemmend gemeld. Volgens Reuters zou een bewaker van de Turkse banneling een schot gelost hebben nadat iemand het huis probeerde binnen te dringen.

Voorts heerst er nog veel onduidelijkheid. De politie heeft nog niet gecommuniceerd. Reporters van plaatselijke radiozenders toonden op Twitter beelden van meerdere politievoertuigen.

Een journaliste van zender BRC News13 twitterde dat de politie buren van Gülen hebben opgeroepen binnen te blijven, buren vertelden de verslaggeefster dat de politie naar een gewapende man zou zoeken.

Het regime in Turkije houdt Gülen, die in de VS in ballingschap leeft, verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van juli 2016.