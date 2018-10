Stint van dodelijk ongeval in Oss werd vier keer hersteld in laatste anderhalf jaar

Vier keer in anderhalf jaar tijd was de elektrische bolderkar die gegrepen werd door een trein in het Nederlandse Oss gerepareerd. Driemaal werd de batterij vervangen, de vierde keer was er een probleem met de gashendel. “De problemen waren niet uitzonderlijk”, zegt fabrikant Stint.

Het is nog steeds koffiedik kijken wat het dodelijk ongeval in het Nederlandse Oss veroorzaakt heeft. Een begeleidster van een kinderdagverblijf werd op 20 september met een elektrische bolderkar van het merk Stint door een trein gegrepen op een overweg. Vier van de vijf kindjes in de kar overleefden het niet, de bestuurder en het vijfde kind raakten zwaargewond.

Viermaal gerepareerd

Een van de nog openliggende opties is een mechanisch falen aan de Stint. De begeleidster zou “mijn remmen werken niet” geroepen hebben, zo zeiden getuigen net na het drama. Het voertuig kon nog niet onderzocht worden, maar intussen is wel aan het licht gekomen dat de kar waarmee het ongeval gebeurde het voorbije anderhalf jaar liefst vier keer gerepareerd werd door de fabrikant. Driemaal gebeurde dat omdat de batterij het niet meer deed en eenmaal voor een probleem met de gashendel.

De Stint reed rond sinds de zomer van 2017, zegt eigenaar Edwin Renzen. “Er zijn batterijen geïnstalleerd waar een productiefout in zat”, zegt hij bij De Telegraaf. “Die vervingen we door batterijen met een productiefout. Voor we dat beseften, waren we aan wissel nummer drie.” De vervanging van de gashendel noemt de Nederlander ook niet abnormaal. “Ook die maakte deel uit van een foute lading.”

Toeval

Kan dat vierdubbele falen iets te maken hebben met het dramatische ongeval? Volgens Renzen niet. “De Stints van deze leeftijd zijn ontzettend stabiel”, aldus de eigenaar van het bedrijf. “Vier reparaties is veel, maar dat is toeval. Hadden we meteen geweten dat we een slechte lading batterijen hadden gekregen, dan hadden we maar twee keer moeten ingrijpen.”

Intussen werd wel al beslist om alle Stints van de openbare weg te houden. Het onderzoek op de ‘rampstint’ wordt intussen voorbereid. “Maar als we nu iets doen, kan het onomkeerbaar zijn”, zegt de woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).