Geen doelpunten in partij tussen Anderlecht en Oostenrijkse club in UEFA Youth League

Denderleeuw - De U19 van RSC Anderlecht hebben woensdagavond op de terreinen van FC Dender EH niet voor doelpunten kunnen zorgen tegen het Oostenrijkse Admira Wacker. Zo eindigde de heenwedstrijd van de eerste ronde van de play-offs in de UEFA Youth League (Domestic Champions Path) met een gelijkspel (0-0).

Hoewel de Anderlechtse hoofdmacht dit jaar niet te zien is in de Champions League, een vereiste voor de jeugdploegen om deel te nemen aan de Youth League, speelt jong RSCA toch mee in het Domestic Champions Path. Dat is een aparte play-off voor de jeugdteams die kampioen werden in hun nationale competitie. De acht ploegen die de twee play-off-rondes overleven, strijden dan in barragewedstrijden tegen de nummers 2 uit de groepsfases voor een ticket voor de 1/8e finales.

Anderlecht moet op 23 oktober (18u00) naar Maria Enzersdorf voor de terugwedstrijd.

Eerder op de dag wonnen de jongelingen van Club Brugge verrassend met 1-2 op het veld van Atlético Madrid. Daarmee is Club leider van groep A. De groepsleiders kwalificeren zich voor de 1/8e finales.