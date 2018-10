PSG maakt brandhout van Rode Ster Belgrado, Neymar blinkt uit met hattrick (waaronder twee heerlijke vrije trappen)

De tweede avond Champions League-voetbal van deze week is met een knaller begonnen. In het eigen Parc des Princes maakte Paris Saint-Germain gehakt van Rode Ster Belgrado, dat desondanks toch ook even kon vieren met een eerredder van ex-Anderlechtspeler Marko Marin: het werd maar liefst 6-1. Neymar scoorde een hattrick. In de andere wedstrijd van 19 uur hielden Lokomotiv Moskou en FC Schalke 04 het op een droge 0-0.

Twintig minuten had Paris Saint-Germain nodig om de wedstrijd tegen de Servische landskampioen open te breken. Neymar zorgde op twee minuten tijd voor een dubbele voorsprong: eerst met een vrije trap, daarna met een nieuw doelpunt op aangeven van Kylian Mbappé. Vlak voor de pauze pikten ook Edinson Cavani en Angel Di Maria hun goaltje mee, waardoor Rode Ster bij de rust al vier doelpunten in het krijt stond.

Ex-speler Anderlecht scoort

De tweede helft bracht een beetje beterschap voor Rode Ster. Mbappé scoorde na 70 minuten weliswaar de 5-0 voor PSG, maar enkele minuten later verschalkte Marko Marin (ex-Anderlecht) doelman Aréola met een loeihard schot. De Serviërs konden even genieten van dit kleine gloriemoment, maar enkele minuten later was het Neymar die het stadion met een tweede fantastische vrije trap liet exploderen en de eindstand (6-1) vastlegde. Hattrick compleet: de Braziliaan heeft nu dertig doelpunten gescoord in de Champions League. Daarmee is hij samen met landgenoot Kaka Braziliaans topscorer in de CL. Voor Neymar was het zijn tweede CL-hattrick. Het is tevens de eerste keer dat iemand twee vrije trappen in één CL-wedstrijd scoort sinds Cristiano Ronaldo met Real Madrid tegen FC Zürich in september 2009.

PSG komt door de overwinning momenteel op een gedeelde eerste plek in groep C naast Liverpool, dat op de openingsspeeldag de Parijzenaren met 3-2 versloeg. Liverpool komt vanavond wel zelf nog in actie op het veld van Napoli.

De twee koningen van het Parc des Princes: Kylian Mbappé en Neymar. Foto: AFP

Waar de fans in Parijs op een ware doelpuntenkermis werden getrakteerd, was het in Moskou een stuk kariger gesteld. Lokomotiv Moskou en het bezoekende FC Schalke 04 leken lang af te stevenen op een scoreloos gelijkspel. Diep in de slotfase zorgde Weston McKennie er alsnog voor dat er een winnaar kwam: de 20-jarige Amerikaan scoorde op aangeven van Jevgen Konopljanka de enige treffer van de match in minuut 88. Lokomotiv blijft zo troosteloos achter met 0 op 6. Schalke pakt een eerste zege in deze Champions League nadat de ploeg uit Gelsenkirchen op de eerste speeldag al gelijkspeelde tegen FC Porto (1-1).

Schalke is momenteel ook leider in groep D met vier punten, al moet het duel tussen Galatasaray (drie punten) en FC Porto (één punt) nog afgewerkt worden.