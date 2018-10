Zus vermoorde studente in Kortrijk doet emotionele oproep: “Los relatieproblemen niet op met geweld”

Kortrijk - De familie van de negentienjarige studente die maandag met haar ex-vriend dood werd aangetroffen in een studentenkot in Kortrijk, vormt zich stilaan een beeld over wat er zich die fatale avond heeft afgespeeld. De zus van de vermoorde Youlia getuigde in Het Journaal en deed een emotionele oproep om dergelijke drama’s te vermijden. “Geweld lost niks op, je doet er niet alleen de persoon mee pijn, maar ook de mensen rond die persoon.”

De politie vond intussen het mes waarmee de negentienjarige studente en haar Afghaanse ex-vriend Nessar Jamshidi (18) werden vermoord, door beelden van bewakingscamera’s te bekijken. Mohamad M., de Iraniër die vluchtte na de dubbele moord maar in het ziekenhuis werd aangehouden, beroept zich vooralsnog op zijn zwijgrecht en dat doen zijn kotgenoten blijkbaar ook. Niemand scheen M. goed te kennen, hoewel hij al een tijdje in het Vlaskot woont en ook de buren hebben weinig te vertellen over man, uit schrik voor ambras met de andere bewoners van het studentenkot.

Intussen denkt de familie van de vermoorde Youlia Soboleva te weten wat er zich die fatale avond in de Kortrijkse Toekomststraat afspeelde. Anastassia Soboleva (25) vermoedt dat M. zondagavond aanbelde, de Afghaanse ex-vriend van haar zus neerstak toen hij de deur opende en vervolgens zijn woede op de jonge vrouw richtte. “Wij denken dat Nessar naar beneden is gegaan om met hem te praten over Youlia”, getuigde Anastassia in Het Journaal op Eén. “Maar dat het toen uit de hand gelopen is.”

“Ik hou van je, zei ze. Een paar uur later was ze er niet meer”

De familie was niet op de hoogte van de korte relatie die Youlia had met M. en dacht in eerste instantie dat Nessar de dader was toen ze het tragische nieuws te horen kregen. “Ik dacht aan Nessar omdat hij haar ex was en omdat er al een paar keer discussies en conflicten geweest waren tussen hem en mijn zus. Er waren al periodes geweest dat ze door Nessar was lastig gevallen. Hij had haar al een paar keer aangevallen. We zijn een paar keer langsgeweest bij de politie.” De man die haar zus toetakelde en doodstak kent ze naar eigen zeggen niet, ze had zijn naam zelfs nog nooit eerder gehoord.

Anastassia Soboleva en haar zus praatten veel over de toekomst. Youlia wilde dolgraag architect worden en zat in haar eerste jaar om die droom te verwezenlijken. “Zondagavond hebben we voor het laatst gebeld. ‘Ik hou van je’, zei ze, ‘dikke zoen’. Dat deed ze bijna nooit. Een paar uur later was ze er niet meer.” De begrafenisplechtigheid van de vermoorde jonge vrouw vindt plaats in de orthodoxe kerk van Kortrijk. Haar lichaam werd woensdag vrijgegeven.