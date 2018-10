Doodrijder Maymouna (5) staat nu ook terecht voor drugsbezit

Sint-Niklaas - De bestuurder die in augustus aan hoge snelheid en zonder rijbewijs de 5-jarige Maymouna doodreed op de Antwerpse Steenweg stond woensdag terecht in de correctionele rechtbank voor het bezit van cocaïne. Daarvoor riskeert hij drie maanden cel.

De 21-jarige A.C. zit sinds hij op 20 augustus met zijn geleende KIA een moeder en haar twee dochtertjes van het voetpad maaide vlak voor de parking van warenhuis Lidl in de cel. Op het moment van de aanrijding reed hij aan overdreven snelheid en had hij geen geldig rijbewijs. Het parket verdenkt hem er bovendien van vluchtmisdrijf gepleegd te hebben, maar zelf ontkent hij dat. De 5-jarige Maymouna overleefde de klap niet. Haar moeder was lange tijd kritiek en ook het andere 8-jarige dochtertje werd gewond.

Woensdag moest A.C. opdraven in de correctionele rechtbank van Dendermonde voor een andere zaak. Op 29 februari van 2016 had de politie van Sint-Niklaas bij een controle in de Lavendelstraat een halve gram cocaïne aangetroffen bij hem. Feiten waarvoor hij in oktober van vorig jaar bij verstek veroordeeld werd tot drie maanden cel en een geldboete van 6.000 euro. Maar omdat hij verzet had aangetekend tegen dat vonnis, kwam de zaak opnieuw voor de rechter. Vonnis op 7 november.