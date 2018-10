Vanhaezebrouck zat samen met Anderlecht-fans na verwijten: “Hij gaf toe dat hij te ver is gegaan”

Anderlecht - Hein Vanhaezebrouck heeft woensdag in de vooravond een ontmoeting gehad met een afvaardiging van de Anderlechtsupporters. “Vanhaezebrouck gaf toe dat hij te ver is gegaan”, klinkt het op de website van Anderlecht.

Vanhaezebrouck ging afgelopen weekend tijdens het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen STVV in de clinch met de Anderlechtsupporters. Nadat hij de licht geblesseerde Trebel wisselde voor Makarenko gingen de fans in het Vanden Stockstadion aan het fluiten. HVH reageerde met een wegwerpgebaar. Na de wedstrijd verweet hij hen ook een gebrek aan steun.

Woensdagmiddag op zijn persbabbel voor de Europese match tegen Dinamo Zagreb weigerde de Anderlechtcoach op het onderwerp in te gaan. Enkele uren later zaten de partijen dus rond de tafel. “In de vooravond hebben coach Hein Vanhaezebrouck en een groot deel van de Fan Board een constructief onderhoud gehad”, laat Anderlecht weten.

“Vanhaezebrouck heeft ruim de tijd genomen om de sportieve situatie in detail toe te lichten”, klinkt het op de website van paars-wit. “Hij gaf ook toe dat hij te ver is gegaan in die ene reactie tijdens en na de laatste wedstrijd. De coach gaf aan dat hij de jongens in bescherming wilde nemen. Ook de aanwezige leden van de Fan Board hebben hun opmerkingen en voorstellen duidelijk kenbaar gemaakt. De supporters en de club koesteren immers dezelfde ambities en doelstellingen. Club en fans zijn op dit ogenblik meer dan ooit gebaat bij eendracht. De club en de fans zullen ook de volgende weken in contact blijven.”

Anderlechtvoorzitter Marc Coucke liet woensdag weten dat hij op 25 oktober met de fans zal samenzitten.

