Van extremistische randfiguur tot leider in presidentsrace: deze man maakt zelfs van Trump een watje

Enkele jaren ­geleden was Jair Bolsonaro nog een marginale figuur in de Braziliaanse politiek. Bekend om zijn aanbidding van de vervlogen dictatuur en uithalen die zelfs Trump ­racistisch, homofoob en vrouw­onvriendelijk zou vinden. Zondag kan hij zijn eerste stap zetten naar het presidentschap. Hij leidt ­afgetekend in de peilingen, daarbij flink geholpen door een moordpoging.

Op 6 september voerde Bolsonaro (63) campagne in Juiz de Fora, dik tweehonderd kilometer van Rio. Hij werd door zijn aanhangers door de straten gedragen toen plots een man op hem kwam toegelopen. Hij stak hem in de buik, net onder zijn kogelwerende vest. De presidentskandidaat werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Pas vorige week werd hij daar ontslagen. De aanslag en het verblijf in het ziekenhuis dat elke dag voorpaginanieuws was, hadden zijn koppositie in de peilingen nog ­versterkt ...