Man toonde liefst 52 keer zijn geslachtsdeel aan spelende kinderen: “Ik walg van mezelf, maar kan het niet laten”

Kortrijk - Een vijftiger uit Kortrijk heeft zich woensdag voor maar liefst 52 feiten van exhibitionisme moeten verantwoorden op de rechtbank.

Gedurende een periode van twee jaar hing de beklaagde rond in de omgeving van spelende kinderen. Soms bevredigde hij zichzelf terwijl hij de kinderen bespiedde. Maar hij toonde ook zijn geslachtsdeel aan kinderen en, als de slachtoffers wegliepen, achtervolgde hij ze soms. Verschillende slachtoffer liepen een trauma op door de confrontatie met de potloodventer.

“Sterker dan mezelf”

Na feiten van 20 april 2016 kon de man opgepakt worden. Hij had die dag aan drie meisjes tussen 6 en 8 jaar zijn geslachtsdeel getoond. Een volwassene was getuige en zo kon de man geïdentificeerd worden. Hij bekende dat hij al twee jaar lang het ene na het andere feit van exhibitionisme pleegde. “Dat gebeurde altijd in de omgeving van spelende kinderen, zoals in het sportpark in Kuurne, de Warande in Heule en tijdens bijeenkomst van jeugdverenigingen in parken of dergelijke”, aldus de openbare aanklager.

De man gaf als verklaring dat hij opgewonden raakte van bekeken te worden. “Ik walgde van mezelf telkens als ik het weer had gedaan, maar het was ook sterker dan mezelf. Toen ik werd opgepakt, was het een opluchting. Ik wilde de kinderen niet choqueren. Ik heb veel spijt.”

Er hangt de beklaagde een celstraf van twintig maanden boven het hoofd. De verdediging vraagt opschorting van straf. Vonnis op 17 oktober.