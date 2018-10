Wesley kan geen statement maken bij terugkeer naar zijn ex-ploeg

We schrijven 2014-2015, het seizoen wanneer Wesley een half jaar op proef speelt bij Atlético Madrid. Hij krijgt er geen contract en belandt uiteindelijk bij - godbetert - Trencin. De Braziliaan was toen als 17-jarige een ruw talent. Niet meer, niet minder. Een goalgetter? Vergeet het. Hij is een van de vele Brazilianen die hoopt op een grote carrière in Europa. Via Slowakije belandt hij bij Michel Preud’homme in Brugge, waar hij in zijn eerste maanden meer burgers scoort dan doelpunten. Preud’homme ...