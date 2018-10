Onze Chef Voetbal heeft lof voor Club Brugge na verlies bij Atlético: “Uit tactisch oogpunt perfect”

Twee subtiele baltoetsen van een uitstekende Antoine Griezmann heeft een moedig Club Brugge van een stunt gehouden tegen Atlético Madrid. Spijtig, maar de Belgische landskampioen speelde tactisch een goede wedstrijd. Het grote verschil was de kwaliteit. Verrassend was dat niet. Eén uitschieter: het fantastische doelpunt van Danjuma.

Club Brugge deed het uit tactisch oogpunt perfect. Een pluim voor Ivan Leko. De Club-trainer had zijn team goed voorbereid. Gemotiveerd, maar niet overgemotiveerd. Geconcentreerd, maar niet overgeconcentreerd. De ploeg stond goed. Zoals vooraf gevraagd, was het allemaal wat voorzichtiger dan in de Belgische competitie. Het zorgde er wel voor dat Atlético, in balbezit gedwongen, lange tijd niet veel kansen kon versieren. Als dat eens gebeurde, kwam dit door balverlies omdat sommige Club-spelers het ...