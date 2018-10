REACTIES. Danjuma blijft nederig over prachtig doelpunt, Vormer strijdlustig: “Thuis kunnen we punten pakken tegen Atlético”

Velen zouden het vooraf niet gedacht hebben, maar Club Brugge mocht op bezoek bij Atlético Madrid een tijd dromen van een punt na een prachtige goal van Danjuma. In de tweede helft ging de landskampioen echter met opgeheven hoofd ten onder. “Die tweede en derde tegentreffer verdienden we niet”, luidde het bij de doelpuntenmaker.

Arnaut Danjuma Groeneveld: “Goal is alleen maar goed voor de statistieken”

Wat een verschil. Toen José Izquierdo in de vorige campagne tegen Leicester een wereldgoal scoorde, was hij door het dolle heen. Ondanks de 2-1-nederlaag van Club. Bij Danjuma kon er ondanks een even mooie treffer amper een glimlachje van af. “Bedankt voor de complimenten, maar als je verliest is zo’n doelpunt alleen maar goed voor de statistieken”, verklaarde de Nederlander. “Je hebt er weinig aan.” Danjuma deelde het gevoel van zijn ploegmakkers: dat er in Madrid meer in zat. “Zo groot was het verschil toch niet? Die tweede en derde tegentreffer verdienen we niet. Maar ja: we weten dat zij nu eenmaal weinig kansen nodig hebben.”

Ruud Vormer: “Thuis tegen Atlético kunnen we punten pakken”

Hij had er stevig de pest in toen de tv-interviewer na de match vroeg of dit niveau iets te hoog gegrepen was voor Club. “Beslissen jullie dat maar”, was Ruud Vormer kortaf. De Brugse kapitein zat nog vol adrenaline na het in zijn ogen gemiste punt. “Er zat meer in, ja. Maar we speelden na een heel goede eerste een heel slechte tweede helft. Als je dat doet, dan weet je dat het tegen dit soort gasten heel lastig wordt. Maar goed: we scoren. Dat lukt al heel weinig clubs in dit stadion.” Vormer neemt vooral de goede punten van de nederlaag bij Atlético terug mee naar Brugge. “Tegen Monaco (de volgende tegenstander, nvdr.) kunnen we de komende twee matchen punten pakken. Zeker. En thuis tegen Atlético maken we toch ook een kans? We moeten erin geloven.”

Foto: BELGA

Hans Vanaken: “Tegen Dortmund was onze tweede helft ook minder”

Hans Vanaken vond de nederlaag in Madrid “geen schande”, al bleef hij na de match wel met een wrang gevoel achter. “Onze tweede helft was niet zo goed”, vertelde de Brugse spelmaker. “En dat was tegen Borussia Dortmund ook al zo. De volgende keer moeten we gewoon eens negentig minuten knallen.” Een even secure tweede als eerste helft had Club waarschijnlijk wel punten opgeleverd. “Zeker omdat Atlético een systeem speelde dat op ons was afgesteld en ze dat duidelijk niet onder de knie hadden. Voor rust creëerden ze heel weinig openingen. Maar ja, we weten dat ze fantastische spitsen hebben en enorm veel voetballend vermogen. Ze zijn wereldtop.” Op naar de volgende.

Rits: “Dit geeft moed, maar we hebben wel nul punten”

Nuchtere analyse van Mats Rits meteen na de wedstrijd. Club was voor de pauze de evenknie van Atlético, maar na de rust namen de Spanjaarden meer en meer afstand van blauw-zwart. “Het scheelde nochtans niet veel”, aldus de middenvelder. “Onze eerste helft was echt niet slecht, maar na de pauze leden we te vaak te snel balverlies. Ook wisten we na een duel de tweede bal niet meer te veroveren. Dat is jammer.” De prestatie in het Wanda Metropolitano zorgde wel voor hoop richting tweeluik met AS Monaco, ook nog puntenloos in groep A. “Absoluut, maar de realiteit is dat we op dit moment wel nul punten hebben. Maar goed, we moeten het goede uit deze match meenemen naar de volgende.”