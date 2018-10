Claire depanneert Paola bij prijsuitreiking

Koningin Paola (81) kan volgende woensdag niet de Prijs Focus Aarde van haar eigen stichting uitreiken. Ze moet het nog rustig aan doen na haar lichte beroerte van een week geleden. Paola heeft haar schoondochter, prinses Claire, gevraagd haar te vervangen op de ceremonie in Brussel.

Claire verschijnt nog maar zelden in het openbaar. Het is pas haar zesde officiële activiteit van dit jaar en haar eerste individuele. Haar vorige actes de présence in 2018 waren in het gezelschap van de koninklijke familie, zoals op de nationale feestdag, of in duo met prins Laurent.

De Prijs Focus Aarde van de Stichting Koning Paola bekroont schoolprojecten over de aarde, de ruimte en de relatie mens/planeet. Sinds de troonswisseling in 2013 heeft de gepensioneerde vorstin nog maar één keer, vorig jaar, zelf de trofee uitgereikt. Twee keer eerder herstelde ze van een operatie, de andere twee keer wilde ze er een vakantie niet voor onderbreken.