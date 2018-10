In één muisklik naar je nieuwe beste vriend: alle asieldieren van Vlaanderen straks op één online databank

Wie een kat of hond wil adopteren, staat soms voor een lange zoektocht langs dierenasielen. Die tocht moet een stuk korter worden dankzij adopteereendier.be, een nieuwe website die alle asieldieren van Vlaanderen samenbrengt.

Het aantal dieren dat op een nieuwe thuis wacht in Vlaamse asielen, is vorig jaar met 14 procent gedaald. Toch wachten nog duizenden dieren in de meer dan 120 erkende Vlaamse centra op een nieuw baasje. En veel mensen moeten nog een drempel over om een huisdier te kopen bij een asiel.

Die drempel hoopt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) Weyts nu te verlagen met adopteereendier.be: een online platform waartoe alle erkende Vlaamse dierenasielen toegang kunnen krijgen en waar ze informatie kunnen plaatsen over de dieren die bij hen verblijven. Via een handig overzicht kunnen mensen dan gericht op zoek gaan, per provincie, ras, leeftijd en andere selectiecriteria, naar het huisdier van hun dromen.

Foto: rr

“Niemand heeft nu nog een excuus om asielen over te slaan en meteen naar een dierenhandel te lopen”, zegt Weyts, die 30.000 euro uittrok voor het project. “We voelden de noodzaak van zo’n platform. Mensen hebben niet altijd het geduld om verschillende asielen te bezoeken en dat op geregelde basis. Je moet rondrijden om te weten welke dieren in welk asiel zitten. Nu vind je op het online platform in één muisklik je nieuwe beste vriend. Ben je op zoek naar een Duitse scheper? Dan weet je welke Duitse schepers er te vinden zijn in de Vlaamse asielen.”

Twintig asielen, 200 dieren

Bij de lancering zijn er een tweehonderdtal dieren op het platform te vinden. Twintig erkende Vlaamse dierenasielen nemen al deel aan het initiatief, al hoopt Weyts dat meer centra zich aansluiten. “Elk dierenasiel werkt met zijn eigen website, zijn eigen software, sommigen hebben er geen. Wij bieden nu één systeem aan, gratis. Dat gaat dus niet alleen over een website, asielen kunnen er ook hun dieren beheren.” Ook voor de overheid is het platform interessant om cijfermateriaal te verzamelen, zoals hoe lang een dier gemiddeld in een asielcentrum verblijft.

Weyts ziet adopteereendier.be uitgroeien tot “een ruimer platform met alle informatie van alle asielen, en ook info over asiel en dierenwelzijn.”

Het online platform betekent overigens niet dat de regels over adoptie van honden of katten veranderen.