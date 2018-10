Koude oorlog bij Zulte Waregem: onze clubwatcher ziet hoe Dury in de clinch ligt met zijn bazen

Zondag ontvangt Zulte Waregem in hevige crisissfeer Anderlecht. Er is niet alleen die nul op achttien, steeds meer blijkt dat Francky Dury, vijftien jaar de koning van de Gaverbeek, geen beetje overhoop ligt met het (transfer)beleid van het duo Cordier-Beeuwsaert.

Eddy Cordier is een temperamentvolle man. De CEO van Zulte Waregem belde ons twee weken geleden zenuwachtig op na ons interview met Francky Dury waarin de coach, toen geplaagd door een 5 op 21, redelijk onverhuld zijn onvrede ventileerde over het gebrek aan inspraak in het transferbeleid van zijn club. Sterker: het was een doelbewuste aanval van Dury, niet langer de koning van Essevee. “Het is anders nu… Ik heb de transfers niet onderhandeld.”

Dat ging onder meer over het vertrek van Kaya, Derijck ...