Tienduizenden euro’s gekost, maar één jaar na datum zijn de slaapcabines van Anderlecht alweer weg

Het is tijd dat Anderlecht wakker schiet. Bij zijn aanstelling liet Hein Vanhaezebrouck nog slaapcabines naast het trainingsveld installeren om zijn spelers af en toe te laten dutten. Eén jaar later zijn die hutjes al afgebroken. Ze werden amper gebruikt.

In oktober 2017 stond Vanhaezebrouck nog te blinken voor de nieuwe slaapchalets bij Anderlecht. Gisteren, toen de media voor deze Europese training nog eens toegang kregen tot het oefencomplex, stelden we vast dat op die plaats alleen nog een tractor staat. Nochtans zei de coach een jaar geleden: “We moeten in slaapplaatsen voorzien. Zeker als we twee keer per dag trainen, is rusten belangrijk. Van slaapzalen ben ik geen voorstander. Als er dan eentje lawaai maakt, doet de rest geen oog dicht.”

In het moderne oefencomplex van paars-wit was er geen plaats meer voor slaapruimtes, maar toch werd de coach op zijn wenken bediend. Het oude bestuur schakelde het Nederlandse bedrijf Flexotels in en dat stelde langs het veld elf cabines op met twee bedden. U weet wel, van die chalets die ook op Tomorrowland worden gebruikt voor festivalgangers die meer luxe willen. Kostprijs voor de installatie, het materiaal en de bedden: zeker enkele tienduizenden euro’s.

Koude gevangenis

Helaas werden de slaapcabines in de praktijk amper gebruikt. De Anderlecht-spelers kregen in de chalets te veel een gevangenisgevoel, zo blijkt uit onze navraag. Het was er te koud en te klein en zeker op winterdagen namen de voetballers niet de moeite om na het douchen en eten tot aan de rand van het veld te wandelen voor een powernap.

De slaapchalets werden dan ook voor aanvang van dit seizoen – zeven maanden na de bouw – al afgebroken. Blijkbaar zag ook de nieuwe voorzitter Marc Coucke er het nut niet meer van in. Terwijl AA Gent en volgend jaar ook Club Brugge hun spelers kunnen laten slapen in mooie kamers op hun oefencomplex, kan dat bij Anderlecht niet meer. Al lijken de spelers dat zelf niet erg te vinden.