Club Brugge-trainer Leko na nederlaag bij Atlético: “Enorm compliment van hun coach Simeone”

Zelden zagen we een trainer zo glunderen na een 3-1-nederlaag als Ivan Leko in het Wanda Metropolitano. Trots beantwoordde hij vragen in voortreffelijk Spaans – hij leerde het in zijn tijd als speler van Málaga.

“Het is spijtig van het resultaat, maar we hebben een goeie wedstrijd gespeeld”, sprak de Brugse coach. “Bij momenten was het zelfs heel goed. We hebben met lef gespeeld en ik ben blij voor de ploeg, het bestuur en de supporters. Ze hebben er allemaal een supersfeer van gemaakt. Ik had het gevoel dat een mirakel mogelijk was. Dat is niet gebeurd en dat moeten we accepteren.”

De kwaliteit en het opportunisme van Antoine Griezmann maakte het verschil. “Nochtans wisten we dat hij bij corners op die plaats gevaarlijk kon zijn”, zei Leko in een voorzichtige sneer naar Stefano Denswil, die de Franse goaltjesdief uit het oog was verloren. “Het was een enorm compliment voor mij dat Simeone zijn systeem had aangepast. We spreken toch over een van de vijf beste trainers van de wereld.”

“We wisten bij de loting dat er twee favorieten waren: Atlético en Dortmund”, zei Leko. “In die wedstrijden hebben we getoond dat Club kan concurreren. Tegen Monaco thuis moeten we absoluut winnen. Dan zullen we zien of het genoeg was voor de derde plaats. In het voetbal weet je nooit. We vechten voor de derde plaats en misschien wel iets meer. We moeten blijven progressie maken met een jonge ploeg.”