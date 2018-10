Anderlecht-verdediger heeft gevoelige voorgeschiedenis met Dinamo Zagreb

Schrik niet als Ognjen Vranjes (28) vanavond 90 minuten lang wordt uitgefloten door de Kroatische fans. Dat heeft de Anderlecht-verdediger te ‘danken’ aan zijn band met Servië.

Ognjen Vranjes is een Bosniër, maar wel afkomstig van de Servische enclave Republika Srpska. Hij liet zelfs de landkaart van die enclave op zijn arm tatoeëren en heeft dus een band met Servië. Dat ligt erg gevoelig bij de fans van het Kroatische Dinamo Zagreb. Zeker na een schandaal in 2010 met de toen 20-jarige Vranjes in de hoofdrol.

De verdediger werd dat jaar door het Servische Rode Ster Belgrado uitgeleend aan het Moldavische Sheriff Tiraspol. In de voorrondes van de Champions League kwam dat uit tegen Dinamo Zagreb en Vranjes werd geviseerd. “Dood die Serviër!”, riepen de fans. Tiraspol kwalificeerde zich uiteindelijk in Zagreb via penalty’s. Vranjes vierde de kwalificatie door aan het Kroatische publiek het shirt te tonen van zijn Servische moederclub Rode Ster. Hij kreeg het hele land over zich heen. Vooral omdat in 1990 zware rellen tussen hooligans van Dinamo Zagreb en Rode Ster Belgrado een voorbode waren voor de Joegoslavische burgeroorlog. Vranjes was zich daarvan bewust.

De speler reageerde wel laconiek. “Ik had dat shirtje gekregen van fans van Tiraspol. Ik toonde het aan de fans van Zagreb als revanche voor alle beledigingen die ze naar mijn hoofd hadden geslingerd. Het was schandalig, maar het motiveerde me.”