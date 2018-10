Matchwinnaar Griezmann blijft rustig: “We hadden een goede dag”

Antoine Griezmann leidde met twee doelpunten Atletico Madrid naar de 3-1 overwinning tegen Club Brugge. “Was het een goede match? We hadden een goede dag, ook al lagen de zaken wat ingewikkeld bij de rust”, reageerde de Fransman voor de micro van het Spaanse Movistar.

LEES OOK: REACTIES. Danjuma blijft nederig over prachtig doelpunt, Vormer strijdlustig: “Thuis kunnen we punten pakken tegen Atlético”

LEES OOK: Club Brugge-trainer Leko na nederlaag bij Atlético: “Enorm compliment van hun coach Simeone”

“De ‘Mister’ (coach Diego Simeone, nvdr.) vond tijdens de pauze de juiste woorden, sommige jongens deden ook hun zegje en we slaagden erin tijdens de tweede helft te reageren. De ‘Mister’ bracht enkele aanpassingen aan en het spelbeeld veranderde. Je moet altijd oplossingen zoeken. We hebben nu 6 op 6 maar we moeten rustig blijven. Wat nu telt is de komende dubbele confrontatie met Dortmund zo goed mogelijk voor te bereiden.”