CLUBNIEUWS. Gano niet mee met Genk, Mbokani traint apart bij Antwerp

Zinho Gano is ziek en bleef in Genk voor de Europa League-wedstrijd tegen Sarpsborg. Bij de Limburgers zou trainer Philippe Clement wel eens enkele spelers kunnen opstellen in functie van het kunstgrasveld. Bij Antwerp trainde Dieumerci Mbokani apart. Lees hier al uw clubnieuws van de dag.

KV Oostende: tweemaal thuis met gesloten loketten

Bij de thuiswedstrijden van KV Oostende, tegen AA Gent (zondag 21 oktober om 18 uur) en tegen Charleroi (vrijdag 2 november om 20.30 uur), geldt de combiregeling. Dit betekent dat de loketten op de dag van de wedstrijd gesloten zijn. Bezoekende supporters zijn verplicht om met de bus naar het stadion te komen. Tegen AA Gent variëren de prijzen van 20 tot 35 euro, tegen Charleroi kosten de kaartjes 15 tot 30 euro.

Loketten gesloten tegen Anderlecht

Wie erbij wil zijn voor de komst van Anderlecht aanstaande zondag, haalt maar beter nog snel een kaartje. De loketten zijn gesloten op de dag van de match. Er kunnen nog tot zondagmiddag online tickets gekocht worden. Maar let wel: je moest op www.essevee.tickethour.be geregistreerd zijn voor 1 september. Anderen kunnen ook in de Essevee Shop terecht tot en met zaterdagmiddag.

Wie geen abonnee is, kan een ticket kopen op vertoon van zijn identiteitskaart. Abonnees kunnen vier kaartjes kopen.

Cercle Brugge: Bruno morgen toch tegen Charleroi?

Gianni Bruno sukkelt met een dijblessure en moest tegen Club vervangen worden. Hij hernam gisteren wel de looptraining en ondergaat vandaag een nieuwe test. Mogelijk raakt hij toch fit voor morgen. Cardona wordt pas tegen Anderlecht opnieuw verwacht. Vandaag wordt in de namiddag getraind. Nadien vertrekt Cercle opnieuw op afzondering.

Lokeren: Ziekenboeg loopt stilaan leeg

De spelers van Sporting Lokeren genoten gisteren van hun wekelijks dagje vrijaf. Intussen kwam er wel goed nieuws uit de ziekenboeg. Zo ligt alleen rechtsachter Tracy Mpati nog in de lappenmand. Joher Khadim Rassoul, Julian Michel en Geoffrey Mujangi Bia hebben deze week de groepstrainingen hervat. Mujangi Bia en Michel speelden maandagavond zelfs mee bij de beloften tegen Antwerp.

AA Gent: Zes duels op rij ongeslagen tegen RC Genk

De voorbije zes thuisduels van AA Gent tegen RC Genk leverden twee zeges op voor de Buffalo’s en vier edities eindigden op een gelijkspel. Doelpunten waren daarbij schaars, want er werden in totaal maar vier goals gescoord en tot driemaal toe bleven Gent en Genk zelfs steken op een 0-0. Voor een waar doelpuntenfestijn moeten we al terug naar 19 januari 1991. Toen werd Genk met een 6-1 weer naar huis gestuurd.

Racing Genk: Gano blijft ziek thuis

Een zieke Zinho Gano bleef in Genk. Philippe Clement gaf aan dat hij het gevoel dat de spelers overhielden aan de training op kunstgras meeneemt in zijn keuzes voor het basiselftal. Zo is de kans reëel dat bijvoorbeeld Bryan Heynen of Dieumerci Ndongala aan de aftrap komt.

Antwerp: Mbokani traint individueel

Geen Dieumerci Mbokani op training bij Antwerp gisteren. De Congolese spits heeft last aan de knie en volgde een revalidatietraining. Hij hervat normaal gezien vandaag de training met de groep. Invallersdoelman Jens Teunckens viel maandag uit in de wedstrijd met de beloften. Hij trainde ook gisteren niet door een enkeldistorsie.