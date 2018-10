Eén politieman sterft en vier raken gewond bij schietpartij in South-Carolina

Een schutter in Florence, in de Amerikaanse staat South-Carolina, heeft woensdag één politieman doodgeschoten en vier agenten verwond. Sommigen zouden er erg aan toe zijn. De dader werd opgepakt.

De schietpartij gebeurde in een buitenwijk in het westen van de stad, maar over de precieze omstandigheden bestaat nog onduidelijkheid.

Volgens lokale media gaat het mogelijk om een uit de hand gelopen zaak van huiselijk geweld. Buren zeggen dat de agenten reageerden op een oproep omdat er schoten waren gelost in het huis. Volgens de woordvoerder van de stad Florence, John Wukela, werden de politieagenten onder vuur genomen toen ze ter plaatse kwamen. De dader zou zich na onderhandelingen met de politie overgegeven hebben, naar een ziekenhuis zijn gebracht en gearresteerd. In het huis zou ook een 20-jarige man gewond zijn geraakt.