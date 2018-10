Brandend voertuig met lijk aangetroffen in Antwerpse haven

Antwerpen - De politie en de brandweer zijn in de nacht van woensdag op donderdag massaal uitgerukt naar de Sloepenweg in Antwerpen voor een vermoedelijke moord.

“We kregen rond middernacht een melding van een autobrand. Bij aankomst stond de auto in lichterlaaie en bleek dat er nog een man in zat”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat heeft niet mogen baten.” Volgens onze bronnen werd het lichaam in de koffer gevonden.

Ook de federale politie en het lab kwamen naar de Sloepenweg, vlak bij het nieuwe Droogdokkenpark. Er zijn aanwijzigingen dat de man al overleden was voor de auto in brand stond. “Kwaad opzet wordt niet uitgesloten”, klinkt het.

De auto had een Franse nummerplaat. De federale politie voert het onderzoek.