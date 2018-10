Wallonië verplicht vergunning om dier te houden

Het Waals Parlement heeft woensdagavond het licht op groen gezet voor een nieuwe wet op dierenwelzijn. Daarin is onder meer bepaald dat men over een vergunning moet beschikken om een dier te houden. De tekst, aangedragen door bevoegd minister Carlo Di Antonio, telt 109 artikels. Hij werd bijna unaniem goedgekeurd, met 67 stemmen voor en twee onthoudingen.

In het eerste artikel is bepaald dat een dier een wezen is met gevoelens en dat men dus over een vergunning (permis, nvdr.) zal moeten beschikken om er één in huis te halen. Het achterlaten van een dier, verwaarlozing of mishandeling wordt verboden, net als het beperken van zijn bewegingsvrijheid. De straffen voor verwaarlozing worden strenger. Het gaat voortaan om een overtreding van de eerste graad, waarop een maximumstraf staat van tien à vijftien jaar cel en een boete die kan oplopen tot tien miljoen euro.

Een hond of kat moeten verplicht geregistreerd worden, onder bepaalde voorwaarden, en de bijdrage die aan de eigenaar zal gevraagd worden om zijn dier te registreren moet dienen om het Fonds voor Dierenbescherming te spijzen.

Het organiseren van dierengevechten wordt verboden, net als schietoefeningen op dieren. Kermisattracties met pony’s worden eveneens afgeschaft in Wallonië.