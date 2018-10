Geen verkiezingen voor tweemanspartij omdat er geen vrouw op de lijst staat: “Het is tegenwoordig te veel #metoo”

Herselt -

Walter Van Braeckel en Stefaan Rectem van de tweemanspartij Recht en Proper in Herselt stappen naar het Grondwettelijk Hof, omdat ze met hun mannenpartij niet mogen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze vinden dat het verplichte ritsen van mannen en vrouwen op de kieslijst in strijd is met hun grondrecht op een kiesvereniging. "Dit is discriminatie."