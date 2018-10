Voetbalfan in elkaar geslagen door politicus op gemeentelijst Sterk: “Hem nu schrappen kan niet meer”

Sint-Truiden -

STVV-supporter Sébastièn Melotte is zondagavond omstreeks 18.30 uur op de kleine markt van Stayen in elkaar geslagen door Frederic Sengier. Die staat als kandidaat op de 33ste plaats staat van de gemeentelijst Sterk Sint-Truiden. De 21-jarige voetbalfan werd zwaar toegetakeld naar het ziekenhuis gebracht. Hij is een aantal dagen arbeidsongeschikt.