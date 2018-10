Man leidt zes jaar lang dubbelleven en bedriegt zijn vrouw met rekeninguittreksels en loonfiches

Antwerpen - Yves P. uit Zwijndrecht was zes jaar getrouwd met zijn vrouw. Al die tijd dacht zij dat ze me een brave man was getrouwd, die elke dag plichtbewust naar zijn werk ging. De vrouw had ook geen reden om daar aan te twijfelen. De man ontving loonfiches, en uit rekeninguittreksels bleek dat hij goed zijn kost verdiende.

Na zes jaar ontdekte de vrouw dat haar man haar bedroog en dat hun relatie één grote leugen was. Yves P. bleek helemaal niet te werken, zoals hij zijn partner liet geloven. Hij genoot wel van het leven, want hij had van zijn grootouders een aardige duit geld geërfd. Om de leugen in stand te houden, maakte hij loonfiches na zodat zijn vrouw geen argwaan zou krijgen. Hij vervalste ook rekeninguittreksels. Slachtoffer K. (29) kwam voor het eerst in aanraking met het bedrog van haar ...