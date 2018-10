Nainggolan scoort voor Inter, maar zal vrijdag niet opgeroepen worden: “Ik heb het Martinez gemakkelijk gemaakt”

En op zijn honderdste dag als Inter-speler maakte hij een Champions League-doelpunt. Radja Nainggolan scoorde woensdagavond tegen PSV vlak voor rust de belangrijke gelijkmaker die Internazionale op weg zette naar de overwinning op het veld van PSV (1-2).

“Ik verwacht meer van Radja.” Inter-trainer Luciano Spalletti prikkelde zijn zomeraankoop in de aanloop naar de Champions League. De Belgische middenvelder was – hoewel hij bij zijn debuut in de competitie tegen Bologna meteen scoorde – nog een beetje zoekende in Milaan. Maar in Eindhoven was hij zeer sterk met een passingspercentage van boven de negentig procent. Niet slecht voor iemand die vooral vooruit voetbalt. Op papier speelde hij als nummer tien, in de praktijk soms zelfs als tweede spits. En, zoals we hem kennen, was hij vaak dreigend vanuit de tweede lijn. Zijn doelpunt was dan ook een typische Radja-goal. Hij nam een afvallende bal heerlijk op de slof en trapte hem in de benedenhoek.

“Die goal was lekker, ja”, zegt Nainggolan. “Maar het resultaat van de ploeg is het belangrijkste. We speelden met momenten heel goed voetbal. Het kan nog beter, maar we zijn nog vroeg op het seizoen en hebben veel nieuwe spelers. Dus het komt wel in orde. Tegen PSV hebben we verdiend gewonnen. Vanaf de eerste minuut speelden we heel goed voetbal en op een moment dat wij de bovenhand hebben, maken zij een doelpunt. Maar we hebben de kopjes niet laten hangen en dat heeft het verschil gemaakt. We zijn blijven voetballen.”

Met een zes op zes staat Inter nu gelijk met Barcelona aan de leiding in de groep. De volgende twee wedstrijden zijn rechtstreekse duels met de Spaanse kampioen. “Dat zal niet gemakkelijk zijn. Maar ik heb vorig jaar met Roma al bewezen dat je van Barcelona kan winnen (AS Roma schakelde Barça uit in de kwartfinales van de Champions League na een 3-0 overwinning in de terugwedstrijd, red.”

“Moeilijk om alles achter te laten in Rome”

Nainggolan was gisteren exact honderd dagen speler van Internazionale. Maar als het aan hem had gelegen, speelde hij nog steeds hij AS Roma. Het was een vreemde transfer. Nainggolan wilde niet weg, maar Roma had het geld nodig en Inter kon hem goed gebruiken. Maar intussen heeft hij zijn draai gevonden in Milaan.

“Ik had het moeilijk om alles achter te laten in Rome, dat klopt. Maar in het voetbal worden de keuzes niet altijd gemaakt door de spelers zelf… Maar goed, ik ben iemand die eervol is ten opzichte van zichzelf en aangezien het zo gelopen is, heb ik wel het gevoel dat ik de juiste keuze maakte. Ik ben hier meteen aanvaard.”

Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor de komende twee interlands van de Rode Duivels (tegen Zwitserland op 12 oktober en tegen Nederland op 16 oktober) bekend. Is dat nog steeds een lastig moment voor Nainggolan? “Neen, nu ben ik daar helemaal overheen. Ik maak het hem (doelt op bondscoach Roberto Martinez, red.) gemakkelijk (door zelf zijn afscheid bij de Rode Duivels aan te kondigen, red.), maar ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik kan niet altijd doorgaan met zo’n spelletje van… Tja, wat is het goede woord daarvoor… Dat hij eerst iets zegt waar ik op reageer en dan weer andersom…”

Radja is de polemieken beu.