Chemisch lek in Tessenderlo gedicht: geen gevaar voor omwonenden

Tessenderlo -

Bij het bedrijf Vynova in Tessenderlo is donderdagochtend een gaswolk ontsnapt na een ontploffing. Het bedrijf aan de Heilig Hartlaan werd onmiddellijk geëvacueerd. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd. Intussen heeft het gemeentebestuur van Tessenderlo bekendgemaakt dat het lek gedicht is en dat er geen gevaar is voor de omgeving.