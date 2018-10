Bestuurder zonder rijbewijs negeert rood licht: drie zwaargewonden na frontale botsing

Gent - Een zwaar ongeval op de Brusselsesteenweg in Gent donderdagochtend. Een 27-jarige bestuurder zonder rijbewijs had het rood licht genegeerd, waarna het tot een frontale botsing kwam. Drie personen raakten daarbij zwaargewond.

De 27-jarige Gentse bestuurder die het rood licht negeerde, reed rond 5.15 uur frontaal in op een wagen die vanuit de Frederik Burvenichstraat de Brusselsesteenweg opdraaide. Die werd bestuurd door een 46-jarige man, ook uit Gent. Een van de wagens kwam tot stilstand vlak voor een kebabzaak. Zowel de twee 27-jarige inzittenden van de wagen die het rood licht negeerde, als de bestuurder van de andere wagen raakten zwaargewond. De drie slachtoffers werden in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar dat is intussen geweken.

Volgens getuigen zou de 27-jarige bestuurder een wagen die voor het rode licht stond links ingehaald hebben en zo in aanrijding gekomen zijn met de andere wagen. De verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse en liet een drone over de omgeving vliegen om alles goed in kaart te kunnen brengen. Uit zijn eerste vaststellingen blijkt dat de twintiger wel degelijk door het rode licht reed, aan een hogere snelheid dan de 50 km / uur die op die plaats toegelaten is.

De Brusselsesteenweg was tussen de kruispunten Langestraat en Hoveniersstraat urenlang afgesloten in beide richtingen, enkel voor fietsers en voetgangers was er een doorkomen aan. Ook het tram- en busverkeer was een tijdlang verstoord door het zware ongeval.