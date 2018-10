Amerikaanse Senaat kan vanaf zaterdag over benoeming Kavanaugh stemmen, maar kon Witte Huis nu al FBI-rapport inkijken?

Het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse Senaat zich dit weekend zal buigen over de benoeming van Brett Kavanaugh als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Republikeins senator Mitch McConnell heeft woensdag een motie ingediend waardoor de debatten over de kwestie vrijdag zouden worden afgesloten. Vanaf zaterdag kan dan worden gestemd. Volgens Amerikaanse media lijkt het erop dat het Witte Huis nu al een inkijk heeft gehad in het FBI-onderzoek.

De FBI voert een onderzoek naar Brett Kavanaugh, nadat die door meerdere vrouwen werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Amerikaans president Donald Trump gaf de speurders een week om het onderzoek te voeren. Maar de kritiek daarover zwelt aan. Senator Dianne Feinstein klaagde woensdag dat de FBI nog niet gesproken heeft met Kavanaugh zelf of met Christine Blasey Ford, die vorige week nog openlijk getuigde over het misbruik. Ook andere getuigen zoals Deborah Ramirez zouden nog niet zijn ondervraagd.

Hoewel het FBI-rapport nog niet afgrond lijkt, zou het Witte Huis toch al een inkijk gehad hebben in het dossier. Dat meldt nieuwswebsite The Wall Street Journal. Volgens bronnen dichtbij de Amerikaanse president zou het finale besluit in het rapport gunstig zijn voor Kavanaugh: de FBI zou immers geen bewijzen gevonden hebben van het seksuele wangedrag jegens de verschillende getuigen.

VIDEO. Trump doet wrede imitatie van vrouw die kandidaat-rechter Kavanaugh beschuldigt van seksueel misbruik

Selectieve lekken?

Als het FBI-rapport officieel klaar is, zullen de senatoren dat enkel in een beveiligde omgeving mogen inkijken. Er zouden aparte tijdstippen zijn voor Democraten en voor Republikeinen. Het is nog onduidelijk welke informatie uit het rapport openbaar mag worden gemaakt. Er wordt gevreesd voor selectieve lekken.

Intussen hebben meer dan 1.000 Amerikaanse professoren een open brief gepubliceerd waarin ze oproepen om Kavanaugh niet te benoemen. Zijn getuigenis vorige week op een openbare hoorzitting toont aan dat hij niet over het “judiciële temperament” beschikt om rechter bij het Hooggerechtshof te zijn, klinkt het.

Ook binnen de Republikeinse partij groeit het ongenoegen over de neerbuigende manier waarop president Trump Ford imiteerde tijdens een speech in Mississippi.

Minstens drie beschuldigingen

In totaal beschuldigen drie vrouwen Kavanaugh van seksueel wangedrag. Christine Blasey Ford getuigde voor een senaatscommissie hoe Kavanaugh haar aanrandde toen ze tieners waren. Deborah Ramirez (53) claimt dat Kavanaugh haar aanrandde in het schooljaar 1983-84, toen hij als achttienjarige aan Yale University studeerde, en Julie Swetnick herinnert zich naar eigen zeggen “feestjes waar Brett aanwezig was tijdens groepsverkrachtingen”.