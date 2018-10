Klacht tegen Ryanair? Voortaan alleen nog voor Ierse rechtbank

De Ierse lagekosten vliegmaatschappij heeft sinds dinsdag een nieuwe clausule in haar “algemene voorwaarden”. Klachten kunnen voortaan alleen nog maar bij een Ierse rechtbank ingediend.

“Elk geschil dat ontstaat uit, of in verband met deze overeenkomst is de bevoegdheid van de Ierse rechtbanken.” Of anders gesteld: “Als je ongelukkig bent, bijvoorbeeld omdat een vlucht wordt geannuleerd, zal je voortaan alleen nog maar in Ierland klacht kunnen neerleggen.”

Deze toevoeging staat sinds dinsdag in de “algemene voorwaarden” waarmee je je akkoord verklaart wanneer je een Ryanair-ticket koopt. De “algemene voorwaarden”, dat zijn die pagina’s lange voorwaarden, die - laat ons eerlijk wezen - niemand leest.

Tot voor kort kon je een geschil met Ryanair voor een Belgische rechtbank beslechten. Het valt te verwachten dat met het huidige stakingsklimaat bij Ryanair veel Belgische gedupeerde reizigers naar de rechtbank zullen stappen. Vanaf nu moeten ze dus een ticket boeken en hun klacht voor een Ierse rechtbank in Dublin aan neerleggen.

Claim It

Maar het bedrijf Claim It, dat schadevergoedingen opeist in naam van reizigers, meent dat de nieuwe bepaling niet geldig is. Het zal aan het Hof van Cassatie zijn om uitspraak te doen, maar dat kan maanden of jaren duren.