Mensen zweren nooit meer naar populaire vakantiebestemming te reizen na invoering brutale nieuwe wet

De grote fans van ‘The Lord of the Rings’ of gewoon natuurliefhebbers zullen het er misschien nog voor overhebben, maar in Nieuw-Zeeland werd een nieuwe wet ingevoerd die douanebeambten op de luchthaven toestaat om wel heel veel persoonlijke informatie te kunnen bekijken.

Reizigers die vanaf volgende week naar Nieuw-Zeeland vliegen, worden vanaf nu verplicht om desgevraagd hun PIN-code en andere paswoorden van hun smartphones aan de douanebeambte te geven. Wie dat weigert, riskeert een boete van zo’n 350 euro.

“De verandering van papieren systemen naar elektronische systemen betekent dat het leeuwendeel aan verboden materiaal en documenten nu elektronisch opgeslagen staat”, klinkt het bij de douanedienst van Nieuw-Zeeland ter verdediging van de nieuwe wet. Wie gevraagd wordt zijn paswoorden te geven, zal verplicht zijn dat te doen, anders volgt een boete, maar ook een mogelijke inbeslagname van het toestel.

“We kennen geen enkel ander land dat een mogelijke straf voor het niet opgeven van een paswoord in een wet gegoten heeft”, vertelt Terry Brown, woordvoerder van de douanedienst aan news.com.au. Hij verzekert reizigers ook dat alles wat in de cloud opgeslagen zit, wel veilig is voor controle. “We doorzoeken enkel de bestanden op het toestel zelf terwijl dat in vliegtuigmodus staat.”

En ook al moeten de douaniers van dienst wel een “grondige reden tot verdenking” hebben om zo’n verregaande stap te nemen, wordt hij verre van enthousiast onthaald. Volgens de New Zealand Council for Civil Liberties (de raad voor burgervrijheden) is het een verregaande schending van de privacy van zowel de eigenaar van het toestel als de mensen met wie hij gecommuniceerd heeft.

Well won’t be going to New Zealand now. — Dewayne Smith (@Dtrain1972) October 3, 2018

“Moderne smartphones bevatten een grote hoeveelheid aan heel gevoelige privé-informatie, zoals emails, brieven, medische dossiers, persoonlijke foto’s en héél persoonlijke foto’s”, aldus voorzitter van de raad Thomas Beagle.

Ook reizigers zijn niet opgezet met de nieuwe regel. “Wel, ik ga alvast niet meer naar Nieuw-Zeeland”, klinkt het bij de ene, terwijl een ander tweet “of hij de enige is die hier de politiestaat in ziet.”

Great, we keep giving up out freedom in exchange of a false sense of security. — Zolra'ak (@UrmanioGeek) October 3, 2018