Messi scoort opnieuw twee keer en is voorlopig topschutter in Champions League

Lionel Messi was woensdagavond op het veld van Tottenham goed voor twee van de vier Barça-doelpunten. De Argentijn was op de eerste speeldag van de Champions League ook al auteur van een hattrick en leidt nu met vijf goals. In totaal trof hij al 105 keer raak op het kampioenenbal, vijftien keer minder dan recordhouder Cristiano Ronaldo.

Neymar was met PSG goed voor drie treffers tegen Rode Ster en zit nu aan 30 CL-doelpunten, evenveel als Kaka.

- tussenstand -

5 goals: Messi (FC Barcelona)

3 goals: Dybala (Juventus), Dzeko (AS Roma), Neymar (Paris SG)

2 goals: Griezmann (Atlético Madrid), Icardi (Inter Milaan), Klonaridis (AEK Athene), Krmencik (Viktoria Plzen), Kylian Mbappé (Paris SG), Moraes (Shakhtar Donetsk), Pjanic (Juventus), Pogba (Manchester United), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Vlasic (CSKA Moskou)

1 goal: Agüero (Manchester City), Bale (Real Madrid), Belfodil (Hoffenheim), Bruun Larsen (Dortmund), Cavani (Paris SG), Chalov (CSKA Moskou), Cornet (Lyon), Costa (Atlético Madrid), Coutinho (FC Barcelona), Dembele (Lyon), O. Dembélé (FC Barcelona), Derdiyok (Galatasaray), Di María (Paris SG), Dubois (Lyon), Embolo (Schalke 04), Eriksen (Tottenham), Fekir (Lyon), Gimenez (Atlético Madrid), Grandsir (Monaco), Grillitsch (Hoffenheim), Grimaldo (Benfica), Danjuma (Club Brugge), Hummels (Bayern München), Inan (Galatasaray), Insigne (Napoli), Isco (Real Madrid), Ismaily (Shakhtar Donetsk), Kane (Tottenham), Kluivert (AS Roma), Koke (Atlético Madrid), Lamela (Tottenham), Lewandowski (Bayern München), Marega (FC Porto), Mariano (Real Madrid), Marin (Rode Ster Belgrado), Martial (Manchester United), Maycon (Shakhtar Donetsk), Mazraoui (Ajax Amsterdam), McKennie (Schalke 04), Meunier (Paris SG), Milner (Liverpool), Nainggolan (Inter Milaan), Nordtveit (Hoffenheim), Otávio (FC Porto), Paco Alcácer (Dortmund), Pulisic (Dortmund), Rakitic (FC Barcelona), Reus (Dortmund), Roberto Firmino (Liverpool), Rodriguez (Galatasaray), Rosario (PSV Eindhoven), Sanches (Bayern München), Seferovic (Benfica), Semedo (Benfica), B. Silva (Manchester City), D. Silva (Manchester City), Sturridge (Liverpool), Under (AS Roma), van de Beek (Ajax Amsterdam), Vecino (Inter Milaan)