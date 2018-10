Niet alle slachtoffers van Bende van Nijvel-aanslag tevreden met ‘Niet Schieten’

Op 10 oktober gaat ‘Niet Schieten’, de Bende Van Nijvel-film van Stijn Coninx over de aanslag op de Delhaize in Aalst in première. Nathalie Palsterman, wiens vader omkwam bij de aanslag, heeft gemengde gevoelens bij de film. In ‘De Afspraak’ (Een) zei ze woensdag het lastig te hebben met het feit dat deze film subsidies krijgt terwijl de slachtoffers in de kou blijven.

‘Niet Schieten’ wordt één van de grote films dit najaar: daarin vertelt Stijn Coninx het verhaal van de aanslag op de Delhaize in Aalst op zaterdag 9 november 1985. Het script is opgebouwd rond David Van den Steen: hij was die avond in de winkel, samen met zijn vader, moeder en zusje. Zij overleefden de aanslag niet.

Van den Steen liet al weten dat hij tevreden is met de verfilming, maar niet alle nabestaanden zijn even gelukkig. In ‘De Afspraak’ maakte Nathalie Palsterman woensdagavond een paar rake opmerkingen. Zij is de dochter van Jan Palsterman, die zwaargewond raakte bij de aanslag, en een dag later bezweek aan zijn verwondingen. Nathalie en haar broer Diederik zoeken sindsdien vruchteloos naar de waarheid over de Bende van Nijvel. Gesprekken en aanvaringen met onderzoekers, rechters en ministers zaaiden alleen verwarring én fnuikten het vertrouwen in justitie. Zij startten vorig jaar een crowdfunding om een parallel Bende-onderzoek te betalen.

Gehuild van begin tot einde

Nathalie Palstermans, zat woensdag in ‘De Afspraak’ en gaf haar opmerkingen bij ‘Niet Schieten’. “Ik heb de film mogen bekijken. In mijn eentje, want ik wou geen beïnvloeding van buitenaf. Ik heb gehuild van begin tot einde.”

Bekijk hier de trailer van ‘Niet Schieten’

Palstermans heeft het vooral moeilijk met de financiële kant van de film. “Dit is een fictiefilm die is gesubsidieerd. Ik heb daar een groot probleem mee, ik vind dit niet kunnen. De subsidies waren op 3 jaar rond, terwijl de rechtshulp voor de nabestaanden al 32 jaar uitblijft. Waar zijn we mee bezig?”

Gratis tickets

Ze had ook opmerkingen bij de marketing rond de film. “Mensen krijgen 2 gratis cinematickets als ze een sticker van ‘Niet schieten’ op hun wagen hangen. Ik kan in Aalst geen straat passeren of ik zie die sticker.”

En dan was er nog een niet nagekomen belofte. De burgemeester van Aalst had beloofd dat de nabestaande van de Delhaize-aanslag onder begeleiding slachtofferhulp naar de film zouden gaan kijken. Maar dat is niet gebeurd.