Zes uur minder werken voor zelfde loon: is dat een goed idee?

Dertig uur werken en toch evenveel verdienen, daar zouden véél werknemers voor tekenen, toch? Bij vrouwenvereniging Femma tekenen ze ook echt: meer dan 90 procent van het personeel stemde voor. “We gaan een jaar onderzoeken of we gelukkiger en productiever worden.” Maar is dat wel een goed idee?

Als voorzet voor een debat kan het tellen: Femma gaat een 30- urenweek met behoud van loon organiseren binnen de eigen organisatie. De vrouwenvereniging pleit er al enkele jaren voor en voegt nu de daad bij het woord. “Binnenkort ondertekenen we onze nieuwe cao”, zegt beleidsmedewerker Ilse De Vooght. “Concreet betekent dat dat we volgend jaar onze zestig medewerkers nog 30 uur laten werken in plaats van 36. Vier dagen van iets meer dan zeven uur of vijf dagen van zes, dat mogen ...